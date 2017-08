Einsatz bei Party: Frau beißt Polizist in Stiefel

Wilde Szenen haben sich am Freitagabend im Wiener Bezirk Favoriten abgespielt. Die Polizei war zu einer Rauferei in einem Wohnhaus gerufen worden, zwei Gäste einer Party hatten sich zu prügeln begonnen. Als die Beamten den Streit schlichten wollten, wurde ein 46- jähriger Tunesier derart aggressiv, sodass er festgenommen wurde - was wiederum dessen Freundin in Rage brachte. Diese attackierte die Polizisten, wollte einem in die Wade beißen, erwischte jedoch lediglich den Stiefel und fügte einem zweiten Beamten eine Verletzung am Handgelenk zu. Sie wurde ebenfalls festgenommen.