Einjähriger Bub in heißem Auto zurückgelassen: Tot

Schockierender Vorfall in Vorarlberg: Ein 19 Monate alter Bub ist am Dienstagnachmittag tot in einem Auto aufgefunden worden. Das Kleinkind dürfte von seiner 17- jährigen Mutter und ihrem Freund für mehrere Stunden in dem extrem heißen Fahrzeug zurückgelassen worden sein. "Das Auto war längere Zeit der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt", so eine Polizeisprecherin gegenüber krone.at.