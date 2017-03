Einigung mit Stadt: Janßen erhält 395.000 Euro

Die beiden Gremien werden am 19. April tagen, so ein Sprecher der Magistratsdirektion am Mittwoch. Hätte der scheidende KAV- Chef auf Gehaltsfortzahlung bzw. Vertragserfüllung bestanden, wäre der ihm zustehende Betrag mehr als doppelt so hoch gewesen, hieß es. Janßen hatte einen Vertrag bis 2019 unterschrieben.

Chefposten neu ausgeschrieben

Der Chefposten im städtischen Spitalskonzern wird nun neu ausgeschrieben. Wann dies der Fall sein wird, ist aber noch offen. Übernehmen solle die Funktion jedenfalls ein Arzt, der über Erfahrung verfügt, sagte der Präsident der Wiener Ärztekammer, Thomas Szekeres, am Mittwoch im "Krone"- Talk. Zunächst werde laut Magistratsdirektion allerdings über die neue Organisationsform des KAV entschieden.