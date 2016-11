Eine Tote und zwei Verletzte bei Unfall auf A21

Ein Todesopfer und zwei Verletzte hat ein schwerer Unfall auf der A21 bei Alland in Niederösterreich am Sonntagnachmittag gefordert. Ein mit einer Familie besetzter Pkw war in eine Lärmschutzwand geprallt, teilte der ÖAMTC mit. Die Frau verstarb an der Unfallstelle, der Lenker wurde mit schweren Verletzungen ins AKH Wien geflogen. Ein dreijähriges Kind erlitt ebenfalls Blessuren.