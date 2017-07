Einbruch bei Optiker: Täter stemmen Loch in Wand

Nicht lange haben Unbekannte in der Nacht auf Sonntag gefackelt, um in das Geschäft eines Augenoptikers im oberösterreichischen Lambach zu gelangen. Die Täter stemmten kurzerhand die zehn Zentimeter dicke Wand eines Abstellraumes auf und kletterten in das Geschäft. Markensonnenbrillen sowie Bargeld wanderten in die Taschen der dreisten Einbrecher. Den Unbekannten gelang danach die Flucht.