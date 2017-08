Einbrecher- Trio nach filmreifer Flucht geschnappt

Dieser Einbruchsversuch ging wohl gehörig in die Hose! In der Nacht auf Montag wurden in Haiming drei Männer beobachtet, wie sie in eine Trafik einbrechen wollten. Während die Polizei einen Verdächtigen (43) vor Ort verhaften konnte, wurden seine Komplizen (28, 49) nach spektakulären Fluchtversuchen geschnappt.