Einbrecher stahlen Geld vor Augen der Besitzerin

Zwei besonders dreiste Einbrecher haben am Sonntagnachmittag im Burgenland zugeschlagen: So verschafften sich die beiden Männer Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Weppersdorf - und das, obwohl die 90 Jahre alte Besitzerin sogar Zuhause war. Die Täter ließen sich von der Anwesenheit der Frau jedoch nicht aus der Ruhe bringen und stahlen einen Eurobetrag in vierstelliger Höhe.