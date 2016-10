Ein Toter und drei Verletzte bei Frontalkollision

Tödlicher Frontalzusammenstoß am Sonntagnachmittag in Oberösterreich: Ein 57- jähriger Autofahrer geriet in Bad Leonfelden im Bezirk Urfahr- Umgebung mit seinem Wagen plötzlich in den Gegenverkehr und rammte dort frontal einen entgegenkommenden Pkw. Für den 57- Jährigen kam jede Hilfe zu spät, drei weitere Menschen wurden zum Teil schwerst verletzt.