Ein neues Sturmgewehr für unsere Soldaten

Neue, verbesserte Ausrüstung für unser Heer: Nach dem Sparkurs seines Vorgängers hat Minister Doskozil nun endlich jene Investitionen getätigt, welche die Schlagkraft der österreichischen Soldaten verbessern sollen. Neben ballistischer Schutzkleidung und Schutzbrillen erhalten Berufssolaten auch eine modifizierte Version des Sturmgewehres StG 77.

Foto: Bundesheer

Das Sturmgewehr ist die Standardbewaffnung der Soldaten des Bundesheeres. Das StG 77 A2 verfügt zustätzlich über Schienen zur Aufnahme von Zielgeräten sowie Modifikationen bei Verschluss und Schlagbolzen.

Das neue StG 77A2 Foto: Bundesheer

Doskozil rüstet auf

Zuletzt hatte die Militärstreife und Militärpolizei zwölf neue VW Kombi Einsatzfahrzeuge bekommen. "Die Fahrzeuge sind Teil von insgesamt 280 neuen Bussen für das Bundesheer. Zudem sollen die Einsatzkräfte eine neue persönliche Ausrüstung erhalten", erklärte Verteidigungsminister Doskozil anlässlich der Übergabe.

Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) Foto: APA/HANS PUNZ

Im Zuge der Bundesheer- Reform soll außerdem jedes Bundesland künftig über ein Jägerbataillon verfügen. Dafür sollen, so der Plan, erstmals seit 38 Jahren drei neue Bataillone aufgestellt werden. Die Truppe wird zudem personell durch Berufssoldaten verstärkt. Weiters erfolgt am Freitag, den 31. März der Spatenstich für ein neues Gebäude des Jagdkommandos in Wiener Neustadt.