Ein AKH- Zimmer um 325.000 Euro renoviert

Um 1,3 Millionen Euro lässt sich schon eine recht nette Villa mit 300 Quadratmeter Wohnfläche plus Pool und mindestens 1000 Quadratmeter Garten im Umkreis von Wien bezahlen.

Im Wiener AKH kostete aber allein die Renovierung (!) von vier je 15 Quadratmeter großen Patientenzimmern 1,3 Millionen Euro, schickten jetzt etwas von dieser Zahl irritierte AKH- Chirurgen einen Screenshot von der hauseigenen Intranet- Seite an die "Krone": "Während wir einen knallharten Sparbefehl nach dem anderen erhalten und in anderen Spitälern die Menschen in Gangbetten liegen müssen, kann für Sonderklasse- Patienten offenbar nichts zu teuer sein."

Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

"Holzdekor und Multimedia- Terminals"

So wurden bei jedem der 15 Quadratmeter großen Zimmer die Wände so versetzt, dass die Sonderklasse- Patienten vom "Zimmer direkt ins Bad" gehen können. Und um die 325.000 Euro pro Raum können sich die Patienten jetzt laut AKH- Intranet- Seite dank "Holzdekor und Multimedia- Terminals" etwas wohler fühlen, zusätzlich wurde die "Notbeleuchtung auf den neuesten Stand adaptiert".

Spitalsbetten am Gang des Wilhelminenspitals Foto: Reinhard Holl

Die millionenteure Zimmerrenovierung hätte jedoch nicht das Gesundheitsbudget der Stadt Wien belastet, erklärt die AKH- Führung: "Für Investitionen in die Verbesserung der Infrastruktur der Sonderklasse wurde ein zwölfprozentiger Anteil an den Ärztehonoraren der Sonderklasse angespart." Das soll künftig noch mehr teuer bezahlte Spitalstage von Sonderklasse- Patienten bringen.