Ehrenring des Landes Steiermark für Schwarzenegger

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) überreichte gemeinsam mit LHStv. Michael Schickhofer (SPÖ) den Ring. Das ist die zweite hohe steirische Auszeichnung für die "steirische Eiche" in diesem Jahr. Im März erhielt Schwarzenegger den Internationalen Josef- Krainer- Preis, am Mittwoch mit dem Ehrenring die höchstmögliche Auszeichnung des Landes. Bisher haben sie u.a. die früheren Bundeskanzler Julius Raab und Alfons Gorbach und die Dichterin Paula Grogger erhalten.

"Lebensweg und Lebenswerk einzigartig"

Schützenhöfer unterstrich in seiner Laudatio die "Ausnahmepersönlichkeit" Arnold Schwarzeneggers: "Dein Lebensweg und dein Lebenswerk sind einzigartig. Dieses Lebenswerk, das du beständig erweiterst und mit jeder deiner Initiativen reichhaltiger machst, strahlt auch auf deine steirische Heimat zurück und macht uns dankbar und stolz. Du bist der wichtigste Botschafter der Steiermark in der Welt und dafür sowie für deine Loyalität wollen wir unsere Wertschätzung zum Ausdruck bringen." Ein Ring sei Zeichen eines Bundes, ein Zeichen der Verbundenheit und Ausdruck der Treue.

Umweltgipfel in der Hofburg

"Ein toller Mercedes, der sich äußerlich nicht von einem anderen SUV unterscheidet - außer durch sein grünes Innenleben", frohlockte Schwarzenegger bei der Innovationspreis- Verleihung an die oberösterreichischen Gebrüder Kreissl, die als Weltmarktführer in Sachen Strombatterien gelten. Der elektrisch upgegradete Wagen wird nun nach Kalifornien überstellt.

Beim Umweltgipfel vor und in der Wiener Hofburg sprach der Austro- Kalifornier den rasanten Bodenverbrauch an. "Schwarzenegger unterstützt unsere Kampagne zur Bewahrung fruchtbaren Ackerlandes", freute sich Hagelversicherungs- Direktor Kurt Weinberger.

Seitenhieb gegen Strache

Während des Frühstücks mit dem grünen Action- Hero konnte sich auch ÖVP- Chef Sebastian Kurz einen Seitenhieb gegen FPÖ- Chef Strache nicht verkneifen: "Er behauptet ja, die Erderwärmung sei nicht menschengemacht. Wir dürfen diese Probleme aber nicht leugnen, sondern müssen uns ihnen offen stellen."

Umweltaktivist Schwarzenegger hatte bereits am Dienstag die Eröffnung des Austrian World Summit in der Wiener Hofburg mit einer Kampfansage an seinen US- Präsidenten begonnen: "Donald Trump wird uns weder stoppen noch besiegen können."

