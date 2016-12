Ehepaar wollte mit Auto via Skipiste zum Gipfel

Hoch hinaus wollte ein Wiener Paar bei seinem Sonntagsausflug in Obertraun in Oberösterreich. Doch da die Seilbahn auf den Krippenstein wegen Revisionsarbeiten geschlossen war, fuhr der Lenker mit seinem Pkw über eine Piste hinauf Richtung Aussichtsplattform am Gipfel! Doch nach 300 Metern steckte der Wagen im Schnee fest.