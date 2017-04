Ehemaliger Leiter überfiel eigene Bankfiliale

Nach einem Überfall auf eine Raika- Bankfiliale in Vösendorf am Faschingsdienstag haben die Ermittler am Mittwoch den mutmaßlichen Täter festnehmen können. Bei diesem handelt sich um keinen Geringeren als um den ehemaligen Leiter der Filiale, wie die "Krone" erfuhr. Der 40 Jahre alte Wiener zeigte sich geständig, er wurde bereits in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.