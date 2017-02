Ehefrau aus Eifersucht erstochen: Lebenslange Haft

"Ich habe den Vorsatz gehabt: Ich bring sie um." Selten, dass ein Angeklagter im Mordprozess seine Tötungsabsicht so offen ausspricht. Josef F. hat seine Frau, mit der er in Scheidung lebte, Ende Juli 2016 mit einer Hacke und einem Messer im oberösterreichischen Ried im Traunkreis getötet. 19 Stich- und Hiebwunden zählte der Gerichtsmediziner. Motiv: Eifersucht und Geld. Am Mittwoch wurde der 58- Jährige nicht rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt.