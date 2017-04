Durch Gitter gezwängt: Dieb (19) gelingt Flucht

Um 13.50 Uhr nahmen Polizeibeamte der Inspektion Höchst einen 19- jährigen Mann fest, der dabei erwischt worden war, als er einen Opferstock aus der Kirche entwenden wollte. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann bereits zuvor ähnliche Diebstähle begangen hatte. Zudem hält er sich illegal in Österreich auf.

Durch diese Gitterstäbe zwängte sich der Verdächtige und entkam. Foto: "Krone"

Zelle plötzlich leer

Daraufhin nahmen die Beamten den Mann fest und steckten ihn in die Arrestzelle der Polizeistation in Höchst. Bei einer Kontrolle zehn Minuten später konnten die Polizisten keine Auffälligkeiten feststellen. Doch während die Beamten einen Zeugen vernahmen, machte sich der Rumäne offenbar schon daran, die Zelle so rasch wie möglich wieder zu verlassen.

Gerade einmal zehn Zentimeter misst der Abstand zwischen den Gitterstäben. Foto: "Krone"

Denn um 15.13 Uhr war die Zelle plötzlich leer, der Rumäne hatte sich offenbar durch die Gitterstäbe der Zelle gezwängt. Die Stäbe konnte der Mann offenbar gewaltsam auseinanderbiegen, seine Flucht gelang ihm schließlich durch ein Fenster.

