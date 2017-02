Duo sperrt Männer in Wohnung ein - WEGA- Einsatz

Wilde Szenen haben sich am Donnerstag im Wiener Bezirk Leopoldstadt abgespielt. Zwei 22- Jährige sperrten in ihrer Wohnung zwei flüchtige Bekannte ein, die sie zuvor unter einem Vorwand in die Räumlichkeiten gelockt hatten. Unter Androhung von Gewalt verlangten sie von ihren Opfern, verschiedene Arbeiten wie etwa Bankgeschäfte zu erledigen. Als die beiden Männer flüchten wollten, prügelten die 22- Jährigen auf sie ein. Die WEGA wurde schließlich auf den Plan gerufen.