Düringer darf mit "G!LT" bei Wahl antreten

Bis Freitag haben Kleinparteien noch Zeit, die österreichweit notwendigen 2.600 Unterstützungserklärungen einzureichen. "Wir werden diesen Zeitpunkt nutzen, um das Kunstprojekt G!LT zu beenden, wie von Herrn Düringer von Beginn an vorgesehen. Für weitere Informationen dazu muss ich Sie bitten sich bis Freitag zu gedulden", hieß es aus Düringers Reihen.

Roland Düringer Foto: Viennareport

"Mission Impossible completed"

Auf Facebook frohlockte Düringer am Montagabend zeitgleich in einem Video "G!LT steht bundesweit am Stimmzettel, Mission Impossible completed". Zuletzt hätten aus Salzburg noch 26 Unterschriften gefehlt, dort sei aber am Montag nach brav gesammelt worden, nun seien es 206, so Düringer.

Foto: Reinhard Holl

In Salzburg werden für eine Kandidatur 200 gültige Unterstützungserklärungen benötigt, in anderen Bundesländern sind es je nach Größe mehr oder weniger.