Drogendealer in Zug gefasst - Abnehmer angezeigt

Die Polizei hat bei einer Kontrolle in einem Zug bei Amstetten in Niederösterreich einen Drogenhändler aus Wien mit Suchtgift im Straßenverkaufswert von rund 15.000 Euro erwischt. Der 31- jährige Verdächtige wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Bei Erhebungen wurden 13 Abnehmer aus Wien, Niederösterreich und Oberösterreich ausgeforscht und angezeigt.