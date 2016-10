Drogendealer flüchtet und lässt Tochter zurück

Getarnt als liebevoller Vater, reiste ein Dealer mit 300 Gramm Cannabis per Zug von Ungarn nach Österreich. Die Grenzpolizisten - in Begleitung zweier Soldaten - ließen sich aber nicht täuschen. Am Bahnhof Loipersbach stiegen sie mit dem Verdächtigen aus, kontrollierten den Fahrgast.

Plötzlich ließ der Mann sein Kind los und türmte. Nach kurzer Flucht konnten die Verfolger ihn stoppen. Im Gerangel biss der Marokkaner (28) zu. Trotz Handschuh erlitt ein Soldat (26) eine blutende Wunde - Festnahme!

"Was soll der Kleinen schon passieren?"

Im Verhör zeigte sich der Täter kaltschnäuzig. Auf die Frage, warum er seine Tochter am Bahnsteig einfach zurückgelassen hatte, erwiderte der dreifache Familienvater bloß: "Was soll der Kleinen bei der Polizei schon passieren?"

Der Kriminelle sitzt in U- Haft. Er saß bereits wegen Drogenhandels in Wiener Neustadt hinter Gittern und wurde danach abgeschoben. In seiner Wohnung in Sopron fanden Ermittler ein Kilogramm Cannabis.