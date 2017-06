Dreiste Bande stiehlt 440 Fernseher aus Lagerhalle

Das war mit Sicherheit kein Gelegenheitscoup! Am Pfingstwochenende verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Lagerhalle in Wien- Simmering und erbeuteten 440 (!) nagelneue Fernsehgeräte auf einen Streich. Der Diebstahl wurde erst am Dienstag bemerkt, der Schaden ist enorm.