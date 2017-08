Dreijähriger Bub von Gabelstapler überfahren - tot

David lebte mit seinen Eltern und sechs Geschwistern in Ottnang am Hausruck. Die Familie selbst stammt aus Rumänien, der Vater bringt Hilfslieferungen mit dem Lkw in die ärmsten Regionen seines Heimatlandes. So auch in diesem Sommer.

Mitte Juli brach Nicolai A. abermals zu einer Tour auf. Mit im Gepäck tonnenweise Hilfsgüter - und die ganze Familie. Vier Wochen sollte die Reise dauern, die jetzt in einer Tragödie endete: In einem Lager wurde David von einem Gabelstapler erfasst und schwerst verletzt - der Dreijährige starb auf dem Weg ins Krankenhaus.

Sechs Geschwister und die Eltern trauern um den dreijährigen David (rechts). Foto: Hilfsorganisation Kinderschuhe

"Wir sind fassungslos"

Der Bub wurde bereits in Rumänien zu Grabe getragen, die Nachricht über den Tod des Kleinen traf die Organisation wie ein Hammerschlag: "Der Vater hat von der ersten Verteilaktion berichtet und Fotos geschickt. Dann wurde es ruhig", so eine Mitarbeiterin von "Kinderschuhe für Osteuropa". "Jetzt kennen wir den Grund und sind fassungslos."

Die Familie gilt als selbstlos und hilfsbereit, akzeptierte nie Geldspenden - doch jetzt wird für sie gesammelt, um unter anderem die Anwaltskosten zu decken.

M. Leitner, J. Pachner und O. Papacek, Kronen Zeitung