Drama auf Güterzug: 3. Opfer außer Lebensgefahr

Eine Obduktion ergab, dass die beiden illegal eingereisten Migranten nicht an einem Erfrierungstod starben. Laut Landeskriminalamt dürfte aber aufgrund der Kälte eine Beeinträchtigung vorgelegen haben. Die genaue Identität der beiden Toten steht bislang noch nicht fest. Die bei ihnen gefundenen Gegenstände würden untersucht. Die Feststellung der Identitäten dürfte einige Zeit in Anspruch nehmen und sich schwierig gestalten, so das LKA.

Der Zug der RoLa, die Lkws auf der Schiene transportiert, war am Abend des 2. Dezember um 20.04 Uhr vom Ausgangsbahnhof Verona gestartet und hatte von 22.19 Uhr bis 23.46 Uhr am Brenner einen Zwischenstopp eingelegt. Am Zielbahnhof Wörgl kam er am Samstag um kurz nach 1 Uhr an. Wo die drei Flüchtlinge, die vermutlich versucht haben, nach Deutschland zu gelangen, auf den Zug gestiegen waren, ist weiter unklar.