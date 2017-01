Doskozil und Sobotka: "Konsens und gute Stimmung"

Die Koalitionspartner sind sich bei den Verhandlungen zur Überarbeitung des Regierungsprogramms Donnerstagabend offenbar in etlichen Themenbereichen näher gekommen. Ein Ende der Koalition und Neuwahlen dürften damit offenbar vorerst vom Tisch sein. Konsens herrschte beim Thema Sicherheit, Annäherung gab es in Wirtschaftsfragen, zwei Themen wurden an die Sozialpartner ausgelagert. "Es gibt einen guten Weg. Wir haben sehr viel erledigt und vieles außer Streit stellen können", meinte etwa Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP). Am Freitag wird aber noch weiter verhandelt.