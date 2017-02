Doskozil: "Steuerzahler finanzierten Schmiergeld"

Laut Doskozil stützt sich die Strafanzeige, die am Donnerstag eingebracht wurde, auf den Bericht der 2012 eingerichteten Taskforce zum Thema Eurofighter- Beschaffung. Dieses 130- seitige Papier liefere "klare Beweise, dass Airbus die Republik Österreich wissentlich getäuscht hat", so Doskozil. Den Schaden bezifferte er auf bis zu 1,1 Milliarden Euro.

Zwei konkrete Vorwürfe gegen EADS

Konkrete Vorwürfe gegen Airbus, bzw. deren Rüstungssparte EADS, seien laut Wolfgang Peschorn, dem Chef der Finanzprokuratur, dass bei dem Eurofighter- Deal Gegengeschäfte nie ausgepreist gewesen seien. Zudem sei die liefernde Firma EADS auch nie in der Lage gewesen, die versprochenen Kampfjets mit der entsprechenden Ausrüstung auch zu dem vereinbarten Preis zu liefern. Daher würde auch angestrebt, den gesamten Schaden geltend zu machen - wobei es dazu teils aber noch keine klaren Gerichtsentscheidungen gebe.

Die Doskozil- Pressekonferenz im Livestream:

Airbus gibt vorerst keinen Kommentar ab

Weder die Airbus Defence and Space GmbH (vormals EADS Deutschland GmbH) noch die Eurofighter Jagdflugzeug GmbH wollten am Donnerstag inhaltlich zu der eingebrachten Anzeige und den Vorwürfen im Zusammenhang mit dem Eurofighter- Ankauf Stellung nehmen. Ein Airbus- Sprecher erklärte, vorerst keine Details der Anzeige zu kennen und betonte, in den vergangenen Jahren die Justizbehörden unterstützt zu haben.

"‎Aktuell können wir zu den Medienberichten keinen Kommentar abgeben, weil wir ‎eben erst selbst aus der Presse von beabsichtigten Maßnahmen in Österreich gehört haben. Wir kennen keine Details. Wir wissen nicht, auf welchen Erkenntnissen dies beruht. Wir können aber bestätigen, dass wir in den letzten Jahren die Justizbehörden aktiv bei ihrer Arbeit unterstützt haben, etwa mit eigenen Untersuchungsmaßnahmen", heißt es in einer Stellungnahme von Airbus.

Geschäft war immer heftig umstritten

Die Beschaffung der Kampfjets sorgte von Beginn an für heftige politische Diskussionen. Ursprünglich wollte die Republik zu Beginn der 2000er- Jahre 24 Abfangjäger kaufen. 2002 entschied sich die schwarz- blaue Regierung für den Typ Eurofighter, beschloss aber wegen des damals in Österreich wütenden Hochwassers eine Reduktion auf 18 Stück. Im Juli 2003 wurden die Kaufverträge im Gesamtwert von rund 1,96 Milliarden Euro unterzeichnet, ebenso ein Gegengeschäftsvertrag. Immer wieder kam es zu Schmiergeldvorwürfen. Auch der politische Gegenwind war heftig: Die SPÖ versprach im Nationalratswahlkampf 2006 einen Ausstieg aus dem Vertrag, zudem wurde ein Untersuchungsausschuss eingesetzt, um die Vorgänge zu beleuchten.

2007 reduzierte die Große Koalition nach Vergleichsverhandlungen die Stückzahl auf 15, im Juli desselben Jahres landete dann der erste Eurofighter in Zeltweg. Die Korruptionsvorwürfe waren Gegenstand von Untersuchungen im In- und Ausland. Neben der Staatsanwaltschaft München ermittelt auch nach wie vor die Staatsanwaltschaft Wien in der komplexen Causa und damit zusammenhängenden Gegengeschäften wegen des Verdachts der Untreue und Geldwäscherei.