Doskozil fordert neues Schubhaftsystem

Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) will "über ein neues Schubhaftsystem diskutieren", um die Zahl jener, die untertauchen, zu reduzieren. Details nannte er am Freitag am Rande einer Pressekonferenz allerdings mit Verweis auf laufende Verhandlungen nicht. Trotz der jüngsten Diskussion über die Rückführungszahlen erkennt Doskozil "keinen Disput mit dem Innenministerium".