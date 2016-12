Doskozil forciert Ausbau der täglichen Turnstunde

Sportminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) will die vorerst nur im Burgenland praktizierte tägliche Turnstunde in der Schule ab nächstem Jahr auf ganz Österreich ausweiten. Es gebe bereits einen einstimmigen Beschluss der Landessportreferenten. "Jedes Bundesland bekennt sich mittlerweile dazu, ab dem nächsten Schuljahr diese tägliche Bewegungseinheit zu implementieren", sagte Doskozil im Zuge seines Burgenlandtages am Montag.