Doskozil: "90 Prozent können wir nicht abschieben"

Weil Rücknahmeabkommen fehlen, können viele Migranten auch nach einem negativen Asylbescheid oft nicht abgeschoben werden. "Aktuell ist es nicht wesentlich, ob jemand ins Asylverfahren kommt, weil wir unsere Entscheidungen bis zu einem hohen Grad - 80 bis 90 Prozent - nicht umsetzen", sagte der Verteidigungsminister. Dies zu ändern sei zentral, auch weil Afrika laut Schätzungen "bis 2050 seine Bevölkerung verdoppeln wird". Sobotka stimmte ihm zu: "Wir werden mit diesem Thema leben müssen, vielleicht Jahre, Jahrzehnte."

Sobotka für Auswahl der Flüchtlinge schon in Lagern vor Ort

Der Innenminister machte sich erneut für einen noch von seiner Vorgängerin Johanna Mikl- Leitner (ÖVP) stammenden Vorschlag stark, wonach die Auswahl von in Europa aufenthaltsberechtigten Flüchtlingen schon in UNHCR- Flüchtlingslagern in den Konfliktregionen erfolgen soll. Man müsse "jene holen, die Schutz am dringendsten brauchen bzw. die wir am meisten brauchen", sagte Sobotka unter Verweis darauf, dass der Großteil der ankommenden Flüchtlinge nicht über die nötigen Qualifikationen für den österreichischen Arbeitsmarkt verfügt.

Australien, USA und Kanada praktizieren "Resettlement"

Das von Sobotka angesprochene Modell ist als "Resettlement" bekannt und wird in großem Ausmaß etwa von Australien, den USA und Kanada betrieben, die jährlich Tausende Menschen auf diesem Weg aufnehmen. Auch die EU- Mitgliedsstaaten einigten sich im Juli 2015 darauf, binnen zwei Jahren 22.000 Flüchtlinge direkt aus Konfliktgebieten umzusiedeln. Österreich sagte damals 400 zusätzliche Aufnahmen zu, von denen bisher noch keine einzige Person in Österreich ankam. Allerdings werden auch bereits zuvor getätigte Verpflichtungen in Höhe von 1500 Menschen angerechnet, weshalb Österreich in EU- Statistiken aktuell auf 1453 aufgenommene Flüchtlinge kommt.

Spindelegger: "Migrationspartnerschaften nur langfristig wirksam"

Initiiert hat das österreichische Resettlementprogramm, das anfangs vorrangig Christen zum Ziel hatte, 2013 der damalige Außenminister Michael Spindelegger (ÖVP). Auch er nahm am Dienstag an der Podiumsdiskussion im Rahmen einer Migrationskonferenz der Ludwig Boltzmann Gesellschaft teil: in seiner aktuellen Funktion als Vorsitzender des Internationalen Zentrums für Migrationspolitikentwicklung.

Die nun von der EU umgesetzten "Migrationspartnerschaften" in afrikanischen Ländern, die zu Investitionen, einer Verbesserung der Lebensumstände und damit zu einer Verringerung der Fluchtursachen führen sollen, würden nur langfristig Wirkung zeigen, unterstrich er. "Das dauert mindestens zehn Jahre."