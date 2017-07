Dorfmeister: "Will ganzen Dreck hinter mir lassen"

Sie war jahrelang gewohnt, auf der Sonnenseite des Rampenlichts zu stehen: Sie jubelte zweimal über olympisches Gold, ist zweifache Weltmeisterin, gewann 25 Weltcuprennen und 2002 auch die große Kristallkugel für den Gesamtweltcup. Aber jetzt erlebt Michaela Dorfmeister, mittlerweile 44, die Kehrseite von Ruhm und Popularität.

Ihr langjähriger Lebenspartner und Vater der gemeinsamen Tochter, Andreas, 47, steht unter Betrugsverdacht und sitzt in U- Haft . Im Interview mit der "Krone" spricht die Niederösterreicherin über die schwierigste Zeit ihres Lebens.

Foto: APA/Barbara Gindl

"Krone": Michaela, die letzten Wochen waren ...

Michaela Dorfmeister: ... sicherlich die schlimmsten meines Lebens. Ich ging früher auch als Sportlerin durch zahlreiche Tiefen. Aber da hast du es selbst in der Hand, wieder rauszufinden. Jetzt war ich der ganzen Situation wehr- und hilflos ausgeliefert.

Du hattest dich von deinem Lebenspartner ja längst getrennt: Wie hast du von seiner Inhaftierung erfahren?

Er hat mich angerufen. Ausgerechnet einen Tag bevor ich mit unserer gemeinsamen Tochter Lea nach Kroatien auf Urlaub geflogen bin. Es war ein eigenartiges Gefühl, ans Meer zu kommen und gleichzeitig zu wissen, dass ihr Vater in einer Zelle sitzt. Auch wenn man von diesem Mann jahrelang belogen oder zumindest getäuscht wurde.

Gab es denn keine Anzeichen für seine Probleme?

Lange Zeit nein. Er führte ein perfektes Doppelleben. Wir waren seit 2003 liiert, im März 2009 kam Lea zur Welt. Offiziell war er im Außendienst tätig. Er hat mir von Reparaturen erzählt, die nur in der Nacht möglich seien, weil da die Maschinen stillstehen, und so weiter und so fort. In Wahrheit hat er seine Zeit nicht mit Arbeit verbracht, sondern in irgendwelchen Casinos. Spielsucht ist eben eine Krankheit. Eine sehr schwere.

Wie bist du doch auf alles gekommen?

Schritt für Schritt merkte ich dann natürlich schon, dass etwas nicht passt. Er stand auch daheim immer total unter Stress, war gereizt. 2016 bekam ich dann ein Mail von einem Gläubiger. Es ging dabei um etwa eine halbe Million. Für mich war das wie eine kalte Dusche. Ein riesiger Schock. Er hat mir dann auch alles gestanden. Immer noch ein Wahnsinn für mich, wie man alles so perfekt organisieren kann. Er hat ja nicht nur mich getäuscht, offenbar auch unzählige andere.

Dorfmeister mit ihrem Ex-Freund Andreas P. Foto: Kristian Bissuti

Alleine beim über ihn verhängten Konkursverfahren soll es um rund 2,5 Millionen Euro gehen: Wie kam er immer wieder zu so viel Geld?

Indem er offenbar Geschäfte und andere Dinge vorgetäuscht hat, die es nie gegeben hat. Natürlich ist er dabei durch mich, durch meinen Namen zu zahlreichen Kontakten und Menschen gekommen. Und man glaubt es ja kaum, weil es auch kaum zu glauben ist: Er hat außerdem tatsächlich innerhalb von vier Jahren zweimal einen Lottosechser gemacht. Einmal mit rund 1,9 Millionen Gewinn, einmal mit 2,6. Normal reicht das für zehn Leben.

Du selbst bist bei alldem auch zu Schaden gekommen?

Nein, finanziell zumindest nicht direkt. Aber natürlich emotional. Und dieser Schaden war groß genug. Am Anfang war ich wie in einer Schockstarre. Man sieht halt eine Zeit lang über vieles hinweg, schluckt einiges hinunter. Weil man die Familie zusammenhalten will. Vor allem natürlich wegen unserer Tochter.

Was hat sie eigentlich bisher von der ganzen Angelegenheit mitbekommen?

Die Trennung natürlich, aber sonst zum Glück nicht viel. Ich habe jetzt auch für Lea so lange geschwiegen. Nicht Stellung genommen zu dieser Sache. Ich wollte nicht, dass die Kinder in der Schule mit den Fingern auf sie zeigen und sagen: Dein Vater ist ein Betrüger. Sie sollte zumindest den Beginn der Ferien so richtig genießen können. Das machen wir jetzt gerade gemeinsam in Kroatien. Und dann muss ich unser Leben neu ordnen, wieder zu mir finden, ins Berufsleben einsteigen. Und den ganzen Dreck hinter mir lassen. Für alle Zeit.

Michaela Dorfmeister mit ihrer Tochter Foto: Martin Jöchl

Peter Frauneder und Matthias Lassnig, Kronen Zeitung