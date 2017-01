Doppelmörderin Estibaliz C. zieht jetzt nach OÖ

Die verurteilte Doppelmörderin Estibaliz C. ist bereits dabei, ihre Koffer zu packen. Am 18. Jänner wird sie vom Frauengefängnis Schwarzau in Niederösterreich, wo sie seit Ende 2012 - nach ihrer Verurteilung zu lebenslanger Haft - untergebracht war, nach Asten in Oberösterreich übersiedeln. Es handelt sich dabei um eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.