Doppelmörder nutzte Hafturlaub für Flucht

Im Sommer des Jahres 2000 machte der Fund von zwei Leichen bei Autobahnabfahrten in Niederösterreich Schlagzeilen. Die Schlepper- Mafia aus Fernost hatte das chinesische Pärchen unter anderem mit einem Küchen- Hackbeil regelrecht hinrichten lassen.

Todesurteil, weil sie zu viel wusste: die 19-jährige Chinesin Lu Xiao Chen Foto: Andi Schiel

Der damals 25- jährige Feng Hai Mao musste sterben, weil er beim Boss 7000 Dollar Schulden hatte. Seine bildhübsche Freundin Lu Xiao Chen (19), weil sie als unliebsame Mitwisserin galt. Ermittler der Mordgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich kamen mehreren Tätern bald auf die Spur. Auch Donghua C. wurde der Prozess gemacht. Das Urteil im Jahr 2001: Lebenslang!

Vor 16 Jahren wurden die beiden Leichen entdeckt. Foto: Andi Schiel

Um den Chinesen auf die geplante Freilassung 2017 vorzubereiten, hatte der seit Dienstag 41- Jährige schon mehrmals Freigang für "Sozialtraining" bekommen. Allerdings immer mit Bewachung. Der erste unbegleitete Häfen- Urlaub über vier Tage nach 15 Jahren hinter Gittern endete gleich mit der Flucht. Donghua C. kehrte Montagabend nicht mehr in die Stein- Außenstelle in Oberfucha zurück. "Er hat brav in den Betrieben mitgearbeitet. Man kann halt nicht in einen Menschen hineinschauen", so Anstaltssprecher Major Ropp zur "Krone". Die Großfahndung läuft.

Ein Taucher entdeckte damals die Mordwaffe im Donaukanal. Foto: Andi Schiel