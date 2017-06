Donaupark: Sextäter von Hund und Herrl überwältigt

Sexattacke am helllichten Tag im Wiener Donaupark: Wie die Polizei gegenüber der "Krone"bestätigte, fiel ein Afghane plötzlich über eine in der Sonne liegende Frau her. Als couragierte Zeugen - darunter ein Hundebesitzer sowie zwei Touristen - den Kampf zwischen Opfer und Täter bemerkten, gingen sie sofort dazwischen - und verhinderten so Schlimmeres.