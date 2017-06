Donauinsel: Zivilpolizisten verhindern Sexattacke

Polizisten haben am Samstagabend am Wiener Donauinselfest eine Vergewaltigung verhindert. Sie zerrten den 18- jährigen Täter, der bereits auf der 21- Jährigen saß und ihr T- Shirt gewaltsam entfernt hatte, vom Opfer und nahmen ihn fest. Die junge Frau blieb körperlich unverletzt. Die Staatsanwaltschaft setzte den Afghanen am Sonntag auf freien Fuß.