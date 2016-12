Direktorin: Kinder entschuldigt, "weil Oma starb"

Die Mutter hatte laut der Direktorin von einem großen Schock für die Familie gesprochen, "deshalb haben wir uns gar nichts dabei gedacht", so Riedler. Das deutet darauf hin, dass die 35- jährige Martina R. den erweiterten Selbstmord - sie tötete ihre drei Kinder Michelle, Fabian und Sebastian sowie ihre Mutter Mathilde und ihren Bruder Peter und richtete sich danach selbst - geplant haben dürfte.

Das getötete Mädchen besuchte die erste, ihre beiden Brüder besuchten die dritte bzw. vierte Klasse, so die Direktorin. Die Kinder waren laut Riedler "gut integriert", es habe sich um eine "ganz normale Familie" gehandelt.

Bürgermeister Johann Hell und VS-Direktorin Silvia Riedler sind tief betroffen. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Schulpsychologin Andrea Richter (li.) mit Hell und Riedler bei der Pressekonferenz in Böheimkirchen Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Am Freitag waren drei Schulpsychologinnen und ein Beratungslehrer zur Betreuung in der Volksschule. Es besteht die Möglichkeit für die Kinder, Einzel- und Gruppengespräche zu führen. Auch kommende Woche werde das Team "immer wieder vor Ort sein", sagte Andrea Richter, die Leiterin der Abteilung Schulpsychologie in Niederösterreich.

Leichen von Kindern und Erwachsenen in ehemaligem Gasthof

"Wir trauern um die Familie", sagte Bürgermeister Johann Hell. Die sechs Personen wohnten seit April 2015 im Ortsteil Schildberg. Am Donnerstag hielt die Polizei Nachschau in dem Haus, das die Familie gekauft hatte, und entdeckte die Familientragödie: In dem ehemaligen Gasthof lagen die Leichen von drei Erwachsenen und drei Kindern. Auch der Hund war erschossen worden. Alle Leichen wiesen laut Ermittlern mehrere Schusswunden auf.

Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Foto: Andi Schiel

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft St. Pölten gehen laut Sprecherin Michaela Obenaus in Richtung Mord und Selbstmord. Die Faustfeuerwaffe sei auf die 59- jährige Mutter von Martina R. registriert gewesen, bestätigte sie. Obenaus zufolge hat die Staatsanwaltschaft noch am Donnerstag die Obduktion der sechs Leichen angeordnet.

Obduktion kann mehrere Tage dauern

Ein Gerichtsmediziner sei auch am Tatort gewesen. Die Arbeiten in dem Haus seien "noch nicht abgeschlossen", das Motiv für die Bluttat werde derzeit ermittelt, so Obenaus weiter. Sie verwies zudem darauf, dass die Obduktion der Opfer mehrere Tage in Anspruch nehmen könnte.