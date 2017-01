"Digital Roadmap": Was die Regierung genau vorhat

Die sogenannte "digital roadmap" der Bundesregierung , in die viele Mitwirkende wie die Sozialpartner, Gemeinden, Länder und Experten eingebunden wurden, hat zwölf Leitprinzipien und zwölf Themenfelder, die insgesamt 150 Maßnahmen vorsehen. Die Leitprinzipien sind allgemein formulierte Ziele - etwa soll "jeder Mensch in Österreich an der Digitalisierung teilhaben können".