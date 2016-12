Dieses Grüppchen sorgte für größtmöglichen Schaden

Ausgerechnet einen Tag vor der Hofburg- Wahl haben linke Aktivisten eine große Demonstration gegen den FPÖ- Bundespräsidentschaftskandidaten Norbert Hofer in der Wiener Innenstadt angekündigt. Tatsächlich fand sich am Samstagnachmittag jedoch lediglich ein überschaubares Grüppchen vor dem Museumsquartier ein - und sorgte so mitten am zweiten Einkaufssamstag vor Weihnachten für Unruhe.