Diese Grusel- Clowns schocken Österreich

Die 16- Jährige war am Sonntagabend in Villach joggen, als plötzlich ein Grusel- Clown auftauchte und die Schülerin heftig erschreckte. Sie machte einen Satz zur Seite und stürzte über eine Böschung. Die junge Frau wurde verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung auf und verwies in diesem Zusammenhang erneut darauf, dass das Auftreten der Horror- Clowns schnell strafrechtliche Folgen haben kann .

Es sei grundsätzlich nicht verboten, sich verkleidet in der Öffentlichkeit zu zeigen. Anders sehe das allerdings aus, wenn Leute so erschreckt werden, sodass sie zum Beispiel ein Fahrzeug verreißen oder vom Gehsteig springen. Die Palette der möglichen Delikte reicht von einer einfachen Verwaltungsübertretung (Lärmerregung oder Ordnungsstörung) bis hin zu Straftaten wie etwa einer Gefährdung der körperlichen Sicherheit, einer Nötigung oder einer gefährlichen Drohung.

"Terror geht ins Unermessliche"

In Niederösterreich wurde eine Facebook- Seite ins Leben gerufen, die Fotos von solchen Clownsichtungen sammelt. "Seit Tagen machen die gruseligen Horror- Clowns nun auch Österreich unsicher. Mehrere Attacken wurden bereits gemeldet! Der Terror geht ins Unermessliche", postete der Administrator der Seite am Sonntag.

Demnach wurde erst am Sonntagnachmittag ein Verkleideter gesichtet, der in Hinterbrühl über einen Zaun lugte. Am Freitagabend soll sich ein Maskierter vor einer McDonalds- Filiale in Krems herumgetrieben haben. Am Donnerstagabend ließ sich ein Clown vor dem Ortsschild in Horn ablichten.

Für die Ermittlungen der Exekutive dürften Seiten dieser Art jedoch nicht hilfreich sein: Internet- Postings über Clownsichtungen würden meist jeglicher Grundlage entbehren, so die Polizei dazu. Zeugen sollten bei einer Sichtung jedenfalls die Exekutive verständigen.

"Das sind einfach nur Idioten"

Die Bevölkerung ist in Anbetracht des Grusel- Clown- Phänomens bislang wohl noch geteilter Meinung. "Da musst ja schon Angst haben, wenn du mit deinem Kind am Tag auf den Spielplatz gehst, oder in der Früh in die Arbeit fährst. Nicht mehr normal sowas", so eine besorgte Bürgerin. Andere sehen hinter den Grusel- Attacken vielmehr einen wohl bald vorübergehenden Trend: "Das sind einfach nur irgendwelche Idioten, die sich verkleiden, weil sie mit dem Hype mitgehen wollen."

Video: Erster Grusel- Clown in Österreich aufgetaucht