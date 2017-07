Dienst- Smartphones und -Tablets für Polizisten

Auf diesen Geräten von Apple soll es mobile Anwendungen für die Polizeiarbeit geben, etwa einen dienstlichen Messenger, mit dem Dateien und Fotos versandt werden können. Dieser wird laut Innenministerium von A1 bereitgestellt. Außerdem gibt es eine App für Personen- und Fahrzeugkontrolle. In Zukunft sollen Anwendungen für Tatortfotos, Notizen und Fahndungen folgen.

Foto: APA

"Notwendigen Sicherheitsanforderungen"

Ein Problem in der bisherigen Praxis war, dass "mitunter private Geräte und nicht sichere Anwendungen für dienstliche Zwecke" verwendet worden sind, sagte Generalmajor Jürgen Doleschal im vom Innenministerium herausgegebenen Magazin "Öffentliche Sicherheit".

Die private Nutzung der Dienst- iPhones wird Polizisten explizit erlaubt, allerdings will man "die notwendigen Sicherheitsanforderungen aufrechterhalten", betonte Grundböck. Am Smartphone dürfen frei Apps installiert werden, am iPad soll es hingegen eine "Whitelist" von erlaubten Anwendungen geben.

Cobra testet Messenger- App

Momentan wird der Polizei- Messenger von rund 600 Bediensteten des Einsatzkommandos Cobra getestet. Ein "Mobile Device Management" soll sicherstellen, dass dienstliche Daten vor dem Zugriff durch Unbefugte geschützt sind.