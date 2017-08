Dienst- iPhones und iPads ab 4. September

Die Polizei macht "mobil": Ab 4. September erhält schrittweise jeder Polizist in Österreich ein Dienst- iPhone, in jeder Polizeiinspektion soll zudem mindestens ein iPad zur Verfügung stehen. Die Vollausstattung soll bis Ende 2019 abgeschlossen sein, kündigte Innenminister Wolfgang Sobotka am Dienstag bei einem Pressegespräch in Wien an.