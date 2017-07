Dieb rast im Blindflug mit 200 km/h Polizei davon

Dunkelheit, strömender Regen, die Autolichter ausgeschaltet und 200 km/h am Tacho! In einer lebensgefährlichen Aktion hängte ein Autodieb auf der Westautobahn zwischen Lindach und Sattledt in Oberösterreich die verfolgende Polizeistreife ab. Der 41- Jährige wurde Stunden später in Krems/Donau gestellt und in Haft genommen.