"Die Polizei schaut als Erstes auf die Reifen"

Der Frühling ist da und die Winterreifenpflicht in Österreich neigt sich langsam dem Ende zu. Von 1. November bis zum 15. April des Folgejahres gilt bei uns die "situative Winterausrüstungspflicht", bald steht also der Wechsel auf Sommerreifen an. Sind die Österreicher im "Wechsel- Stress"? Und was sagt der Experte dazu? krone.tv hat sich umgehört.