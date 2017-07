Die Pannen- Ära endet: Aus für Eurofighter ab 2020

Die Eurofighter stehen vor ihrem Ende: Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) will aus dem umstrittenen Abfangjäger- System aussteigen und stattdessen neue Flugzeuge anschaffen. Künftig soll es nur noch eine statt wie bisher zwei Jet- Flotten geben, die aktive Luftraumüberwachung soll dadurch militärisch effektiver und auch kostengünstiger werden, hieß es am Freitag. Welches Flugzeug den heimischen Luftraum in Zukunft sichern soll, ist aber noch unklar.