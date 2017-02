Die "Krone"- Wahl zum Wiener Polizisten des Jahres

Sie schützen durch ihren unermüdlichen Einsatz in den Straßen und Gassen der Grätzel das, was unser Leben lebenswert macht, und helfen, wo andere nicht mehr können: Wiens Polizisten. Seit acht Jahren gibt es den Preis für besonders engagierte Beamte und ihre herausragenden Leistungen. Der Sieger darf sich "Polizist des Jahres" nennen.

Hier finden Sie alle Kandidaten, ihr jeweiliges Porträt sowie den Link zur Abstimmung :

Der Siegerpreis ist eine schöne Glasskulptur. Sie heißt "133er- Award", in Anlehnung an die Polizei- Notrufnummer 133. Der Name des Gewinners und die Umrisse von Wien sind in die Statuette eingraviert. Der Award ist weniger von materiellem als von ideellem Wert - ein Ehren- "Oscar" der Exekutive für herausragende Arbeit, zum Wohl für Wien und für uns alle.

Verleihung bei Rathaus- Gala

Das Ergebnis des Votings bleibt vorerst noch geheim. Es wird erst verraten, wenn die Auszeichnung vom Polizeikommando Wien in Kooperation mit der Stadt im großen Festsaal des Rathauses am 13. März vergeben wird. Hochrangige Politiker und Promis nehmen an der Gala teil. Im Mittelpunkt stehen aber die Uniformierten - denn es ist ihr Abend.