Die Entscheidung: Welchen Weg wählt Österreich?

Foto: APA/HELMUT FOHRINGER, APA/ERWIN SCHERIAU, APA/ROLAND SCHLAGER

6,4 Millionen Österreicher wahlberechtigt

6.399.572 Österreicher können heute ihre Stimme abgeben. Favoriten gibt es diesmal keinen, die Umfragen zeigten keinen der beiden Kandidaten klar im Vorteil. Im ersten Wahlgang am 24. April war - bei insgesamt sechs Kandidaten - Norbert Hofer mit 35,05 Prozent Erster vor Alexander Van der Bellen gewesen, der mit 21,34 Prozent in die Stichwahl einzog.

Aus dieser ging letztlich, nach Auszählung der Briefwahlstimmen, Van der Bellen als Sieger hervor, mit einem Vorsprung von nur 30.863 Stimmen. Diese Wahl hat die FPÖ erfolgreich angefochten, der VfGH hob erstmals österreichweit eine Wahl auf.

Endergebnis frühestens am Montag

Wie die Stichwahl an diesem Sonntag tatsächlich ausgeht, könnte sich möglicherweise - wie schon im Mai - erst am Montag herausstellen. Zwar wird heute gegen 19.30 Uhr ein vorläufiges Endergebnis vorliegen, dieses enthält allerdings noch nicht die Briefwahlstimmen. Sie werden am Montag ausgezählt - und werden wieder einen bedeutenden Anteil am Ergebnis ausmachen. Denn 708.185 Wahlberechtigte haben Wahlkarten bekommen, das sind 11,07 Prozent der Wahlberechtigten. Somit könnte erst im Laufe des Montags feststehen, wer Heinz Fischer in die Hofburg nachfolgt.

Der Alt- Bundespräsident gab seine Stimme gut gelaunt im Amtshaus in der Lerchenfelderstraße im achten Wiener Gemeindebezirk ab. Er zeigte sich überzeugt, dass Alexander Van der Bellen ihm in die Hofburg nachfolgen werde.

Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Anfechtungs- Frist bis Weihnachten

Der künftige Bundespräsident kann allerdings erst knapp vor Weihnachten ganz sicher sein, dass er tatsächlich in die Hofburg einzieht. Denn auch das Ergebnis der Stichwahl- Wiederholung kann beim VfGH angefochten werden - und zwar eine Woche lang nach der Verlautbarung des amtlichen Wahlergebnisses durch die Bundeswahlbehörde am 15. Dezember.

Auf die gewohnte Neujahrsansprache des Bundespräsidenten müssen die Österreicher in jedem Fall verzichten. Der Nachfolger Fischers wird erst am 26. Jänner angelobt. Bis dahin führen die drei Nationalratspräsidenten die Amtsgeschäfte.

Erste Wahllokale öffneten um 6 Uhr

Die ersten Wahllokale in Niederösterreich öffneten bereits um 6 Uhr - drei in Euratsfeld und eines in Wiener Neustadt. Die meisten der insgesamt 10.292 Wahllokale sperren zwischen 7 und 8 Uhr auf. Geschlossen werden die letzten um 17 Uhr. Erst dann dürfen erste Ergebnisse und Hochrechnungen veröffentlicht werden.

Großer Andrang an Wahlurnen in Wien

Die zweite Ausgabe der Hofburg- Stichwahl stößt in der Bundeshauptstadt Wien auf reges Interesse. Zumindest war dies am Sonntag aus diversen Parteikreisen zu erfahren. Demnach lag der Andrang an den Urnen in den Vormittagsstunden zum Teil über jenem des ersten Durchgangs (knapp 70 Prozent in Wien). Offizielle Zahlen dazu gibt es angesichts des letzten VfGH- Erkenntnisses bezüglich der Wiederholung der Präsidentenstichwahl nicht mehr.

Der Wahltag in Bildern zum Durchklicken:

Nur eine Wahl seit 1951 war ähnlich knapp

Ähnlich knapp wie bei der aufgehobenen Stichwahl ging es in den insgesamt 13 Volkswahlen seit 1951 nur einmal her: 50,69 Prozent verhalfen 1965 Franz Jonas (SPÖ) zu seinem Einzug in die Hofburg. Damals allerdings schon im ersten Wahlgang, weil nur Alfons Gorbach (ÖVP) gegen Jonas antrat. Das bisher knappste Ergebnis der nun vier Stichwahlen gab es im Jahr 1951: Theodor Körner (SPÖ) gewann mit 52,06 Prozent gegen Heinrich Gleißner (ÖVP).

Sollte die Wiederholungswahl ein ungewöhnlich deutliches Ergebnis bringen, ist 1992 die Messlatte: Thomas Klestil, der im ersten Wahlgang zweiter war, hängte im Stechen Rudolf Streicher (SPÖ) mit 56,89 Prozent deutlich ab - dank einer indirekten Wahlempfehlung Jörg Haiders.