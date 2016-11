"Die Amerikaner wollen eben keine zweite Merkel!"

Die Sensation bei den US- Präsidentschaftswahlen ist perfekt, auch so mancher krone.at- Leser scheint euphorisch gestimmt. So liest man in unseren Foren zuhauf: "Zumindest für die nächsten vier Jahre scheint die Welt gerettet!" Unter anderem von derhatdochschongelb. "Auch die, die jetzt heulen, werden dem Donald noch dankbar sein irgendwann", schreibt Franz78. "Ich freue mich für Trump und das US- Volk. Mit positiver Energie und GUTEN Plänen sowie MUT zur Veränderung wird er den Mittelstand deutlich anheben." (miteinander100) Oder: "Donald Trump - ein guter Präsident für uns alle. Ich denke mal, der wird sich mit Wladimir gut verstehen. Zwei richtige Kerle unter sich, das gefällt mir." (pastorius).

"Unglaublich, wie viele Frauen Trump wählten"

Andere können über das Jubelgeschrei nur den Kopf schütteln. So wirft MichaelCR97 ein: "Wieso unterstützt ihr plötzlich korrupte Politiker wie Trump? Oder Politiker wie Trump, die die Steuer für reiche Unternehmen und Personen senken? Oder Politiker wie Trump, die für Atomwaffen stehen? Oder Politiker wie Trump, die Menschen aufgrund ihrer Religion/Geschlecht/Herkunft diskriminieren und sogar Mauern bauen wollen? Oder Politiker wie Trump, die die Demokratie nicht respektieren (Er hätte bei einer Niederlage die Wahl wie die FPÖ ja nicht anerkannt... sehr demokratisch)?" Stefan S. schreibt auf Facebook : "Wahnsinn, dass nach seinen frauenfeindlich- sexistischen Angriffen so viele ältere Frauen mit Hochschulabschluss laut amerikanischen TV (CBS) Sendern den Trump wählen!" Caroline U.: "Ein Mann wird Präsident, der sagt: 'Wir haben doch Atomwaffen, wieso benützen wir sie nicht' oder der Belgien als Stadt bezeichnet? Na dann viel Glück ..."

Trump: ein Küsschen für seine First Lady Foto: Walker/face to face

"Der arroganten Politelite wurde der Stinkefinger gezeigt"

Doch warum hat Hillary, von Prominenten und Medien viel mehr unterstützt, entgegen aller Erwartungen doch verloren? Unsere User haben auch dazu Theorien - und diese beinhalten sehr oft mediale Berichterstattung. So Facebook- Fan Christian S.: "Ironischerweise bin ich nicht einmal ein so großer Trump- Fan. Aber ich freue mich, dass die linksliberalen Medien mit ihrer unglaublichen Schmutzkübel- Kampagne keinen Erfolg hatten. Es stimmt optimistisch, dass diese Meinungsmacher mit ihrer linken Gehirnwäsche doch nicht so übermächtig sind, wie es schien." Margit P. ist derselben Meinung: "Die US- Wähler haben der arroganten Politelite den Stinkefinger gezeigt. Hillary Clinton hat die Wahl verloren, weil sie die verachtete Politikelite in Washington verkörpert."

"Schlechtmacherei Trumps hat nichts bewirkt"

Steyn meint: "Das ist die totale Niederlage für Clinton, die Sozialisten ('Democrats'), beinahe alle Mainstream- Medien, Schauspieler, Staats- und Parteikünstler, EU- Bürokraten, Merkel, Kern, VdB, etc. etc. Trotz Mobilisierung aller Mittel: keine Chance für diesen Schwachsinn. VdB wird es genauso ergehen ..." Das sieht auch Erich J. so: "Die Menschen sind aufgewacht. Gehirnwäsche verunglimpfen funktioniert nicht mehr. Und Gott sei Dank haben die abgehobenen sogenannten Promis einen Denkzettel erhalten."

tedalus: "... Nun, da sich selbst das amerikanische Wahlvolk gegen das überhebliche, volksfeindliche, linke Establishment gestellt hat, dürfte es vergangene Nacht bei Juncker, Merkel, Kern und Co. zu schweißtriefenden Albträumen und Angstausbrüchen in Bezug auf ihre eigene politische Zukunft gekommen sein ..." Christian1986: "... Die eindeutige 'Schlechtmacherei' Trumps hat nichts bewirkt. Die Menschen wachen auf und lassen sich ihre Meinung nicht mehr vorschreiben!" User schaefermix hat eine ganz einfache Erklärung für den Wahlsieg Trumps: "President Trump spricht klare Worte - Geschwafel von 'geistiger Elite' ist out :))"

"Wer gegen Trump verliert, ist zu schwach die USA zu regieren"

mr.steuerzahler sieht das so: "Nicht weil TRUMP so gut ist, sondern weil seine Gegner noch schwächer sind als er, darum hat er gewonnen." Dem schließt sich auch Robopsychomanis an: "Wer zu schwach ist, um gegen einen Donald Trump zu gewinnen, ist auch zu schwach, die USA zu regieren." Das schreibt auch Elke B. auf Facebook: "... Ich hätte mit Clinton genauso meine Probleme gehabt - das war eine Wahl zwischen Cholera und Pest, also jeder Griff ein Griff ins Klo." Auch US- amerikanische Staatsbürger sind mittlerweile auf unserem Facebook- Channel aktiv und kommentieren mit: So schreibt beispielsweise Laurel Lee J.: "I am sooooo sorry!!!! I am just sooooooo sorry! An embarrassing, terrible moment in history. As an American and as a woman, I am sooooo sorry!"

gamer1983 reagiert: "... Ich behaupte nicht, dass Clinton als Präsidentin gut gewesen wäre, aber im Umkehrschluss Trump als bessere Alternative zu bezeichnen bezweifle ich doch sehr!!!" So auch chester: "Rational lässt sich dieser Wahlstand wohl nur dadurch erklären, dass der 'Hass" auf Hillary Clinton so tief sitzt, dass sie ihr sogar einen 'Moron' vorziehen!" Auch ALaCroat schließt sich dem an: "Unglaublich, wie viele hier Trump- Befürworter sind! Hillary ist zwar nicht die, die ich wählen würde, weil sie gut ist, sondern einfach weil mein Verstand mir sagt, dass Trump ein No- Go genauso wie der Lugner ist!"





"Trump kann nicht machen, was er will"

Von Angstmache halten unsere Leser trotzdem nicht viel: "Nur keine Panik - Donald Trump war ein toller Geschäftsmann (Milliardär) bevor er nun Präsident wurde." (dieaustrialady). herbyg gibt außerdem zu bedenken: "Auch ein Trump muss mit seinen Gesetzten durch den Kongress und das Repräsentantenhaus. Er kann auch nicht das machen was er will. Hat man ja auch bei Obama gesehen - mit seiner Sozialversicherung ist er ja auch abgeblitzt ..." Stefanie L. auf Facebook: "Trump hat gewonnen. Die deutschen Medien überschlagen sich mit Weltuntergangsweissagungen. Ob Trump für Horror oder positive Veränderungen sorgen wird, mag ich nicht zu beantworten, ganz im Gegensatz zu unseren Leitmedien, die bereits einen tiefen Blick in ihre links- grüne Glaskugel geworfen haben. Fakt ist, er als Einzelperson kann wenig ausrichten. Er steht einem riesengroßen bürokratischen und politischen Apparat vor, der seine eigene Macht besitzt und durchsetzt. Insofern sollte man realistisch sein und Hysterie vermeiden ..."

Viele User wünschen sich nun auch endlich ein Ende der "Kriegstreiberei" (peter). "Ich würde mir von dem neuen US- Präsident wünschen, dass er gemeinsam mit Russland den Krieg in Syrien endlich beendet und die Globalisierung einbremst, ich wünsche Donald Trump viel Erfolg und alles Gute im Sinne der Menschen" (Edith S. auf Facebook). soichegfrasta: "Der von Killary geplante Krieg wird jetzt vermutlich abgesagt ... die Märkte reagieren bereits ..." warumwarum30: "Russland und USA werden den Weltfrieden wieder herstellen!"

Was auf die USA - und die Welt - tatsächlich zukommt, werden wir erfahren, wenn Trump am 20. Jänner auf den Stufen des Kapitols in Washington als 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt wird. Die Biographen des neuen US- Präsidenten sind sich jedenfalls einig: Trump werde genau das tun, was er seinen Fans im Wahlkampf versprochen hat.

