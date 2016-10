Diabetikerwarnhund "Elvira" wacht über Valentina

Ab sofort wacht die brave Hündin vor Valentinas Bett. Und damit können sowohl das Mädchen - es erkrankte vor zwei Jahren plötzlich an einer besonders schlimmen Form der Diabetes Typ 1 - als auch deren Eltern wieder ruhig schlafen. Möglich macht es die spezielle Ausbildung der "Ärztin mit der feinen Nase": Atemluft und Körpergeruch des Kindes zeigen dem "Schutzengel auf vier Pfoten" den Blutzuckerspiegel an.

Treu wacht "Elvira" jede Nacht am Bett des kranken Frauerls. Foto: Gabriele Moser

"'Elvira' drückt mit Schnauze auf Klingel"

"Werden Valentinas Werte bedrohlich, drückt 'Elvira' mit der Schnauze auf die Klingel am Nachttisch. Wir können gleich eingreifen", so Mama Birgit. Der Familienhund stellt sogar Ferndiagnosen: Wenn Valentina etwa in der Schule Probleme bekommt, meldet das ihr Schützling instinktiv von zu Hause aus. Dann alarmiert die Mutter ihre Tochter per Telefon.

Aber erst eine Welle der Menschlichkeit machte diese medizinische Hilfe möglich: Die 25.000 Euro, die an Kosten für "Elvira" und ihre Ausbildung anfielen - mehr als die Familie hätte aufbringen können -, kamen durch Spenden herein.