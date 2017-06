Deutsche "Tagesschau" widerlegt Strache

Heinz- Christian Strache ist schon so manches (Internet- )Gerücht zum Verhängnis geworden. So wollte er dereinst "Chemtrails nicht so genau beurteilen" und fiel auf Artikel von Satire- Zeitungen hinein, die er dann auf Facebook teilte. Jetzt hat sich der FPÖ- Chef mit einer Aussage zum Klimawandel in die Nesseln gesetzt. So behauptete er im ORF- Radio, Grönland sei früher ein "grünes Land mit Weinbau" gewesen. Nicht ganz, wie nun die ARD- "Tagesschau" aufdeckte ...