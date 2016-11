Deutsche Pkw- Maut: Wien droht erneut mit EU- Klage

Die EU ist vor Kurzem vor Deutschland in die Knie gegangen und hat sich auf einen Kuhhandel rund um die umstrittene deutsche Maut, die ja nur ausländische Lenker bezahlen sollen, eingelassen. Verkehrsminister Jörg Leichtfried will das so nicht hinnehmen und appelliert bei der EU- Spitze für eine weitere Prüfung. Und er erneuert die österreichische Klagsdrohung - falls Brüssel keine rechtlichen Schritte setzt.