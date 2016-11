Deutsche Pkw- Maut: Wien droht erneut mit EU- Klage

Briefe nach Brüssel schreiben - das steht derzeit bei heimischen Ministern hoch im Kurs. Nach Sophie Karmasin, Hans Jörg Schelling und Sebastian Kurz, die auf eine Notbremse bei der ins Ausland fließenden Familienbeihilfe (im vergangenen Jahr immerhin 250 Millionen Euro) pochen , wandte sich nun auch Leichtfried an die EU- Spitze.

Auf Konfrontationskurs: Verkehrsminister Leichtfried (li.) und sein deutscher Amtskollege Dobrindt Foto: APA/ROLAND SCHLAGER, APA/AFP/EMMANUEL DUNAND, dpa

In einem Schreiben an EU- Kommissionspräsident Jean- Claude Juncker und an EU- Parlamentspräsident Martin Schulz beklagt Leichtfried, dass Brüssel das Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingestellt hat, und er macht noch einmal deutlich, dass die geplante Maut diskriminierend und daher EU- rechtswidrig ist.

Foto: bmvit

Klagsdrohung erneuert

Wie berichtet, hat Deutschlands Verkehrsminister Alexander Dobrindt mit einem Öko- Trick die EU zum Einknicken gebracht . Deutsche Lenker mit umweltfreundlichen Autos sollen eine größere Summe von der Steuer zurückbekommen. "Dies würde bedeuten, dass die deutsche Pkw- Maut ausschließlich von ausländischen FahrerInnen geschultert wird", schreibt Leichtfried. Ganz besonders davon betroffen wäre Österreich.

Foto: bmvit

Und der Minister stellt auch klar: Ist die EU- Kommission nicht bereit zu klagen, so wird dies eben Österreich tun. Man werde die entsprechenden Gesetzestexte genau prüfen und sich rechtliche Schritte vorbehalten, heißt es in dem Brief. Außerdem will Minister Leichtfried seinen deutschen Amtskollegen Dobrindt noch heuer zu einem Vieraugengespräch treffen.