Der wirkliche Verlierer ist unsere Demokratie

In Österreich streiten die Parteien miteinander. Das ist nichts Neues. Nun allerdings heißt es fast überall auch intern: jeder gegen jeden. Die hausgemachten Streitthemen sind verschieden jedoch allesamt typisch für die Politik. So sprach Bundeskanzler und SPÖ- Chef Christian Kern erst am Samstag mit Blick auf den Koalitionspartner ÖVP von einem "indiskutablen" Umgang miteinander.