Der Kanzler- Sohn und die geliehene 32.000- Euro- Uhr

"Ich habe einmal ein Bild mit der Uhr von einem Freund gemacht", betont der Mitbegründer der tiefroten Wiener "Sektion ohne Namen" auf Anfrage der "Krone", dass die 32.000 Euro teure Armbanduhr nur für das Foto geliehen war. Nachsatz: "Ich wusste ja, dass mich der Blümel (Anm.: ÖVP- Wien- Chef Gernot Blümel) via Instagram stalkt."

Für ihn ist dieser Angriff ein Konter der ÖVP auf seine auf Twitter veröffentlichten Vorwürfe, dass unter den ÖVPlern eine Menge verurteilter Betrüger zu finden sei. Mit diesem Statement wollte er - wir berichteten - den aktuellen Politskandal um den SPÖ- Berater Tal Silberstein relativieren. Niko Kern bleibt auch in der Uhren- Causa locker- lässig: "Ich besitze eine Glycine und eine Sturmanski. Beide kosten weit unter 1000 Euro."

Niko Kern jobbt für Strabag

Aber auch, dass der Sohn des SPÖ- Chefs immer wieder neue Fotos aus dem schönen Bologna verschickt, macht ihn in der aktuellen Wahl- Schlammschlacht zur Zielperson: So wurde die "Krone" informiert, dass Niko Kern in Italien aktuell für den Mega- Baukonzern Strabag jobbt. "Stimmt: als Assistente di Direzione", bestätigt der SPÖ- Funktionär der Wiener "Sektion ohne Namen" per Twitter- Direktnachricht aus der Via Domenico Svampa in Bologna, der Firmenzentrale der Strabag, die auch in Italien an Autobahnen und einem Großspital mitbaut. In diesem Konzern zieht der Firmengründer und bekannte NEOS- Financier Hans Peter Haselsteiner noch immer die Fäden.

Foto: Screenshot muehlbacher.de

Haselsteiner konnte übrigens erst kürzlich (Ende Juni) auch Eveline Steinberger- Kern, die Gattin des Bundeskanzlers, als Erstunterzeichnerin seiner Anti- FPÖ- Plattform "Weil's um was geht" gewinnen. Wenige Tage zuvor, am 6. Juni, veröffentlichte Haselsteiners "Assistente di Direzione" Niko Kern auf Instagram seine ersten bunten Pizza- und Sightseeing- Fotos aus Bologna.

Sebastian Kurz mit afrikanischem Diktator verglichen

Dass die ÖVP nicht besonders freundlich mit dem lässig- streitbaren Sohn des Kanzlers umgeht, hat eine konkrete Ursache: Kerns Junior hat im Mai Sebastian Kurz auf Twitter mit dem blutrünstigen afrikanischen Diktator Idi Amin verglichen.